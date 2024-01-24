У Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак Іл-76, про що повідомляють губернатор області В'ячеслав Гладков та Міноборони Росії.

"Подія у Корочанському районі. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район", - написав російський губернатор.

Російські Telegram-канали оприлюднили фото та відео з місця події.

На оприлюдненому відео, зокрема, зафіксований момент падіння літака та видно роботу ППО.

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Видання "Українська правда" та РБК-Україна з посиланням на свої джерела в Збройних силах України написали, що літак збили ЗСУ: джерела в Генштабі стверджують, що цей Іл перевозив ракети для ЗРК С-300. Однак пізніше видання виправили свої публікації, видаливши інформацію про збиття літака українськими військовими.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Водночас російські пропагандистські медіа з посиланням на російське Міноборони вказують, що "на борту Іл-76, що впав, були 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили у Бєлгородську область для обміну".

Як пише ТАСС, на борту Іл-76 крім полонених військових ЗСУ перебували шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

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"До місця падіння вилетіла комісія ВКС для встановлення причин катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що одразу після падіння Іл-76 деякі російські пропагандистські медіа почали публікувати інформацію, що літак нібито перевозив українських полонених на обмін, а потім видалили ці публікації. Крім того, деякі російські військові блогери наголошують, що полонених не перевозять літаками.

Kyiv Post звернувся за коментарем до Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони, однак на момент публікації все ще не отримав відповідь.

Як пише Суспільне, у Міноборони України не змогли підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію".

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Іл-76 є радянським важким військово-транспортним літаком. Його розпочали експлуатувати ще у 1975 році.

Цей літак став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Росія використовує його для перекидання як особового складу, так і важкої техніки.