Рада ЄС ухвалила рішення про чергове продовження на пів року економічних санкцій проти РФ через агресію проти України, пише Укрінформ з посиланням на повідомлення Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні поновила на наступні 6 місяців, до 31 липня 2024 року, обмежувальні заходи з огляду на триваючі дії Російської Федерації з дестабілізації України», - цитує агенція документ.

У документі зазначається, що обмежувальні заходи ЄС проти Росії – це широкий спектр секторальних заходів, зокрема, обмеження в торгівлі, фінансах, у доступі до технологій та до товарів подвійного призначення, у сферах промисловості, транспорту та предметів розкоші.

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Ці обмежувальні заходи також містять заборону на імпорт до ЄС або трансферні перевезення морським транспортом сирої нафти та певних продуктів нафтопереробки, що походять з Росії, відключення кількох російських банків від платіжної системи SWIFT, припинення мовлення та позбавлення відповідних ліцензій кількох кремлівських видань, що використовувалися для поширення дезінформації.

Раніше ми писали про те, що росіяни планують створити підставні компанії в Узбекистані для закупівлі електроніки до БпЛА в обхід запроваджених санкцій.