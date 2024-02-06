Європейський Союз робить усе можливе, щоб у березні розпочати виплати в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро, повідомила у X (Twitter) президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



"Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого відважного партнера, що прагне до членства. Ми плануємо розпочати виплати в березні", – написала фон дер Ляєн.

1 лютого на саміті Європейського Союзу погодили рішення щодо виплати 50 млрд євро Україні в межах програми Ukraine Facility.

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Рішення лідерів ЄС щодо допомоги Україні також має ухвалити Європарламент наприкінці лютого. Зазначимо, що рішення Європарламенту в цьому випадку є суто протокольним, і факт виділення допомоги є доконаним. Паралельно український Кабмін і Єврокомісія працюватимуть над планом щодо умов та графіку надання цих коштів.



У Мінекономіки України раніше зазначили, що в березні розраховують отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро.



Варто також додати, що заступник міністра економіки Олексій Соболев в інтерв’ю журналістці Kyiv Post розповів деталі надання 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС.