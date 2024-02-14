Департамент поліції Естонії попередив про можливе закриття російсько-естонського кордону найближчим часом.

Про це інформує прес-служба поліції Естонії.

Пам'ятки з відповідним попередженням росіянам видають на прикордонному пункті пропуску Нарва.

У поліції пояснюють, що кордон можуть закрити через міграційний тиск.

"Останніми тижнями Росія навмисно спрямовувала на естонський кордон групу іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу", - сказано в повідомленні.

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Естонська влада попередила, що буде змушена закрити кордон, як це зробили у Фінляндії, якщо "ця діяльність продовжиться". Раніше начальник відділу прикордонної служби департаменту поліції Естонії Вейко Коммусаар припускав, що деякі контрольно-пропускні пункти на російському кордоні будуть закриті.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс заявив, що у війні Росії проти України не можна уникнути ударів по російській території, і не повинно бути обмежень на зброю, яку передають Україні партнери.