Легіон “Свобода Росії” заявив, що “не буде мовчати”, коли “окупаційна путінська армія стирає з лиця Землі населені пункти Харківської області”. Бійці обіцяють відплату російській армії - удари по військових об'єктах у Бєлгороді.

“Путін перетворив Бєлгород і область на військову зону. Ми це виправимо і демілітаризуємо весь прикордонний регіон Бєлгородської області, щоб мирні жителі могли спати спокійно”, - заявляють  легіонери “Свободи Росії”.

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Представники легіону зазначили, що їхні атаки спрямовані винятково на військові цілі, однак визнають, ці об'єкти часто розташовані серед цивільних будівель. 

Тому бійці закликають своїх прихильників уникати військової інфраструктури та за можливості покинути Бєлгородську область.

“За кожен удар по Харкову, ми - Легіон "Свобода Росії", - завдаватимемо удару по Бєлгороду. Трофейна техніка дозволить нам ще неодноразово дивувати. Настав час розплати”, - додають бійці легіону.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Військовослужбовці також звертаються до своїх земляків із проханням допомогти у зборі інформації про переміщення військової техніки та розташування об'єктів військово-промислового комплексу Кремля.

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Нагадаємо, у травні 2023 року російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону «Свобода Росії» (ЛСР) – перетнули кордон РФ з Україною та увійшли на територію Бєлгородської області Росії на двох танках, БТРі та дев’яти інших бронеавтомобілях.

Після нападу на прикордонну заставу і прориву на територію РФ вони  зайняли селище Козинка Гайворонського району Бєлгородської області, розташоване за 600 метрів від кордону.

Після цього там запанував повний хаос, коли проукраїнські підрозділи відкрили вогонь по російських силах у сусідніх селах Глотове та Гора-Поділ.

Соціальні мережі заполонили відеокадри атаки, у яких події розгортаються майже в реальному часі.

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Хто такі Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон «Свобода Росії» (ЛСР)?

Ці два угруповання складаються з росіян, які виступають проти президента Путіна.

На відео, розповсюдженому ЛСР, їхній прес-секретар у камуфляжі, оточений озброєними людьми у військовій формі, звернувся до росіян, взявши на себе відповідальність за напад. Він сказав: «Ми росіяни, як і ви. Ми такі ж люди, як і ви. Ми хочемо, щоб наші діти росли спокійно у вільній країні».

Тоді Київ заперечував свою причетність до подій на Бєлгородщині.

«Україна з інтересом спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії і вивчає ситуацію, але не має до цього відношення», – заявив радник президента України Михайло Подоляк. Подоляк припустив, що відповідальними за атаку можуть бути російські «партизанські формування».

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Втім це не означає, що Україна не використала ці події на свою користь – невдовзі після того як з’явилися повідомлення про вторгнення повстанців у Бєлгородську область, Кирило Буданов, голова Головного управління військової розвідки України (ГУР), опублікував звернення до російських солдатів російською мовою.

«У вас є вибір: померти або врятувати своє життя», – сказав Буданов, звертаючись до російських військових. Він нагадав росіянам про можливість долучитись до проекту «Я хочу жити», який допомагає солдатам РФ здатися в полон.

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