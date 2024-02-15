Легіон “Свобода Росії” заявив, що “не буде мовчати”, коли “окупаційна путінська армія стирає з лиця Землі населені пункти Харківської області”. Бійці обіцяють відплату російській армії - удари по військових об'єктах у Бєлгороді.

“Путін перетворив Бєлгород і область на військову зону. Ми це виправимо і демілітаризуємо весь прикордонний регіон Бєлгородської області, щоб мирні жителі могли спати спокійно”, - заявляють легіонери “Свободи Росії”.

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Представники легіону зазначили, що їхні атаки спрямовані винятково на військові цілі, однак визнають, ці об'єкти часто розташовані серед цивільних будівель.

Тому бійці закликають своїх прихильників уникати військової інфраструктури та за можливості покинути Бєлгородську область.

“За кожен удар по Харкову, ми - Легіон "Свобода Росії", - завдаватимемо удару по Бєлгороду. Трофейна техніка дозволить нам ще неодноразово дивувати. Настав час розплати”, - додають бійці легіону.

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Військовослужбовці також звертаються до своїх земляків із проханням допомогти у зборі інформації про переміщення військової техніки та розташування об'єктів військово-промислового комплексу Кремля.