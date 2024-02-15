Росія продовжує використовувати величезні ресурси для продовження пропагандистської війни. Наразі ключовими є два напрями пропаганди рф, спрямованої проти України, – дестабілізація всередині країни та робота зовні.
Про це заявив Андрій Юсов, представник представник ГУР Міноборони України в середу, 14 лютого, в Медіацентрі Україна – Укрінформ, повідомляє журналістка Kyiv Post.
“Ворог продовжує витрачати колосальні ресурси: і фінансові, і людські, і технологічні, на ведення інформаційної війни, ведення пропагандистської війни. Тому що, як би це не було дорого, це все одно значно дешевше, ніж нові танки, гармати, чи великі десантні кораблі, яких сьогодні стало іще на один менше”, - сказав Андрій Юсов.
Кремль не полишає спроб вплинути на українське суспільство з метою дестабілізувати ситуацію, сколихнути, розірвати країну зсередини, що дозволить ворогу в тому числі похитнути ситуацію, а також робота ззовні.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
У розвідці запевнили, що наразі Україні вдається вигравати дезінформаційні атаки ворога.
“виклики залишаються надзвичайно серйозні, але те, що вже два роки повномасштабної війни і набагато довше агресії, війни, нападу росії проти України, Україна не просто тримається, але і відбиває, і виграє інформаційні, пропагандистські, дезінформаційні атаки ворога”, - додав розвідник.
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