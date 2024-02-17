У Головному управлінні розвідки розкрили деталі виведення українських військових з Авдіївки. 

Протягом тижня спецпризначенці розвідки обороняли останню дорогу з міста. 

«У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу «Дозор» ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор», - розповіли в ГУР. 

Advertisement

Військові Третьої штурмової бригади додали, що в умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення українських військ супроводжували російські безпілотники та артилерія.

Військові показали відео влучання ворожого FPV-дрону по бронетранспортеру.

«Попри це бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади продовжили відстрілюватися від дронів противника на ходу», - прокоментували в бригаді. 

Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Більше по темі

Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції

Володимир Зеленський назвав Путіна загрозою для всього вільного світу й дорікнув конгресменам.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон.

Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський. При цьому він додав, що виведення військ з міста відбувалося за планом.

Advertisement

Як пояснив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові відійшли з Авдіївки на нові рубежі, аби уникнути оточення та зберегти життя бійців. 

​​Президент вважає, що рішення відійти з міста було правильним.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
16 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
17 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Сили ППО збили три російські літаки ВАЖЛИВО Війна в Україні
18 годин тому
Сили ППО збили три російські літаки
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні