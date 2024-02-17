У Головному управлінні розвідки розкрили деталі виведення українських військових з Авдіївки.
Протягом тижня спецпризначенці розвідки обороняли останню дорогу з міста.
«У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу «Дозор» ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор», - розповіли в ГУР.
Військові Третьої штурмової бригади додали, що в умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення українських військ супроводжували російські безпілотники та артилерія.
Військові показали відео влучання ворожого FPV-дрону по бронетранспортеру.
«Попри це бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади продовжили відстрілюватися від дронів противника на ходу», - прокоментували в бригаді.
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Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон.
Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський. При цьому він додав, що виведення військ з міста відбувалося за планом.
Як пояснив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові відійшли з Авдіївки на нові рубежі, аби уникнути оточення та зберегти життя бійців.
Президент вважає, що рішення відійти з міста було правильним.
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