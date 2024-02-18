Президент США Джо Байден звинуватив Конгрес у бездіяльності, яка призвела до скорочення боєприпасів в ЗСУ й відходу українських військ з Авдіївки.
Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
«Українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців», - йдеться у повідомленні Білого дому.
У адміністрації Джо Байдена зазначили, що саме американський президент зателефонував Володимиру Зеленському.
Під час розмови глава Білого дому підкреслив зобов’язання США й надалі підтримувати Україну напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії.
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Джо Байден наголосив, що Конгрес повинен терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування для України.
За словами Володимира Зеленського, президент США розуміє, що вихід ЗСУ з Авдіївки є результатом послаблення військової допомоги Україні.
«Він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні - це результат той, що вийшов з Авдіївкою. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців», - сказав Зеленський в ефірі телемарафону.
Крім того, на полях Мюнхенської конференції Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій.
З конгресменами президент обговорив ситуацію на полі бою та розвиток оборонних індустрій.
«Ми розраховуємо на вас, і я сподіваюся, що в нас будуть позитивні результати. Тому що ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності», - сказав глава держави.
Напередодні віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що допомога Україні не може бути предметом для політичних ігор.
Вона переконана, що Конгрес США підтримає додатковий пакет допомоги Україні, якщо його винесуть на голосування.
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