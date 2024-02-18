Президент США Джо Байден звинуватив Конгрес у бездіяльності, яка призвела до скорочення боєприпасів в ЗСУ й відходу українських військ з Авдіївки.

Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців», - йдеться у повідомленні Білого дому.

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У адміністрації Джо Байдена зазначили, що саме американський президент зателефонував Володимиру Зеленському.

Під час розмови глава Білого дому підкреслив зобов’язання США й надалі підтримувати Україну напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Більше по темі Російський пілот спрямував підбитий літак на село на Луганщині Сталося це в Антрацитівській громаді на окупованій території області.

Джо Байден наголосив, що Конгрес повинен терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування для України.

За словами Володимира Зеленського, президент США розуміє, що вихід ЗСУ з Авдіївки є результатом послаблення військової допомоги Україні.

«Він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні - це результат той, що вийшов з Авдіївкою. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців», - сказав Зеленський в ефірі телемарафону.

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Крім того, на полях Мюнхенської конференції Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій.

З конгресменами президент обговорив ситуацію на полі бою та розвиток оборонних індустрій.

«Ми розраховуємо на вас, і я сподіваюся, що в нас будуть позитивні результати. Тому що ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності», - сказав глава держави.