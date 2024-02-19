За інформацією джерел, російські школи отримають кошти на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації безпілотних авіаційних систем, - повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Кожен регіон РФ отримає близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації FPV. Авіамоделювання незабаром стане частиною загальноосвітньої програми.



Тобто сьогоднішні школярі в майбутньому зможуть стати конструкторами, пілотами та техніками БпЛА, які використовуються у війні Росії проти України.

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“Кремлівська авторитарна система не гребує використовувати працю дітей для продовження цієї війни. Путін подібно до сталіна намагається за допомогою пропаганди перетворити свою авантюру на чергову “вєлікую атєчєствєнную вайну””, - акцентують активісти з ЦНС.

Зазначається, що така система підготовки має “далекоглядні плани, оскільки агресія Путіна не обмежується планами окупації України, а націлена на країни Балтії, Грузію, Молдову та Центральноазійські країни”.



Також російські війська планують залучати українських школярів у пропаганді під час “виборів” президента РФ.



Крім того, на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.

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Варто нагадати, що російська окупаційна влада продовжує фільтрацію українців на тимчасово окупованих ними територіях України. Після виборів Путіна стане гірше.