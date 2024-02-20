Перебуваючи в Авдіївці, деякі підрозділи 3-ї штурмової бригади ЗСУ були в повному оточенні, однак змогли вийти.
Про це у Telegram написав заступник командира бригади Максим Жорін.
"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", - розповів він.
Військовий також спростував заяви деяких російських пропагандистів, що нібито є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохімічного заводу. Жорін запевнив, що "там не залишилось жодного нашого бійця".
"Там у принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх КАБів (керованих авіабомб, - ред.), які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму", - написав він.
Бригада у своєму Telegram опублікувала кадри рейдів своїх бійців на вже захоплені росіянами позиції в місті.
ЗСУ знищили з HIMARS російську пускову установку дронів: відео
"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста", - йдеться у підписі до відео.
Кадри з приладу нічного бачення демонструють ближній бій штурмовиків із росіянами в дачному кооперативі, щільний контакт і "вогонь на повну".
Бригада також оприлюднила 13-хвилинний ролик з інтенсивними боями в Авдіївці на YouTube-каналі.
Обережно! На відео присутні чутливий контент і ненормативна лексика.
Кадри демонструють бойові дії під час рейду 1-го механізованого батальйону бригади. Бійці батальйону першими зайшли на захоплену військами РФ ділянку.
На відео бійцям 3-ї ОШБр доводиться працювати в умовах безперервного російського артилерійського вогню, скидання КАБів, атак FPV-дронів.
Кадри демонструють, як під час боїв українські штурмовики стріляють зі станкового гранатомета, відпрацьовують по російських силах FPV-дронами, надають першу допомогу пораненим побратимам. Також на відео зафіксоване закладання вибухівки та успішний підрив будівлі з російськими військовими.
У вівторок бригада оприлюднила й відео роботи бійців Батальйону безпілотних систем в умовах інтенсивних боїв.
"Так наша підтримка з неба розбирала сили під*рів у Авдіївці. Вражали особовий склад противника за допомогою дронів FPV та підривали російську техніку з коптера", - йдеться у підписі до ролика.
Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що 3-ю окрему штурмову бригаду терміново передислокували в район Авдіївки для посилення українських військ.
У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з міста.
18 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.
Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки прокоментував виведення військ із Авдіївки. На його переконання, рішення відійти з міста було правильним - аби не потрапити в оточення та зберегти життя військових.
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