Перебуваючи в Авдіївці, деякі підрозділи 3-ї штурмової бригади ЗСУ були в повному оточенні, однак змогли вийти.

Про це у Telegram написав заступник командира бригади Максим Жорін.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", - розповів він.

Військовий також спростував заяви деяких російських пропагандистів, що нібито є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохімічного заводу. Жорін запевнив, що "там не залишилось жодного нашого бійця".

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"Там у принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх КАБів (керованих авіабомб, - ред.), які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму", - написав він.

Бригада у своєму Telegram опублікувала кадри рейдів своїх бійців на вже захоплені росіянами позиції в місті.

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"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста", - йдеться у підписі до відео.

Кадри з приладу нічного бачення демонструють ближній бій штурмовиків із росіянами в дачному кооперативі, щільний контакт і "вогонь на повну".

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Бригада також оприлюднила 13-хвилинний ролик з інтенсивними боями в Авдіївці на YouTube-каналі.

Обережно! На відео присутні чутливий контент і ненормативна лексика.