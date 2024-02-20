Перебуваючи в Авдіївці, деякі підрозділи 3-ї штурмової бригади ЗСУ були в повному оточенні, однак змогли вийти.

Про це у Telegram написав заступник командира бригади Максим Жорін.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", - розповів він.

Військовий також спростував заяви деяких російських пропагандистів, що нібито є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохімічного заводу. Жорін запевнив, що "там не залишилось жодного нашого бійця".

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"Там у принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх КАБів (керованих авіабомб, - ред.), які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму", - написав він.

Бригада у своєму Telegram опублікувала кадри рейдів своїх бійців на вже захоплені росіянами позиції в місті.

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Внаслідок вогневого ураження українські оборонці знищили мобільну пускову установку росіян та контейнери для зберігання безпілотних авіакомплексів.

"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста", - йдеться у підписі до відео.

Кадри з приладу нічного бачення демонструють ближній бій штурмовиків із росіянами в дачному кооперативі, щільний контакт і "вогонь на повну".

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Бригада також оприлюднила 13-хвилинний ролик з інтенсивними боями в Авдіївці на YouTube-каналі.

Обережно! На відео присутні чутливий контент і ненормативна лексика.

Кадри демонструють бойові дії під час рейду 1-го механізованого батальйону бригади. Бійці батальйону першими зайшли на захоплену військами РФ ділянку.

На відео бійцям 3-ї ОШБр доводиться працювати в умовах безперервного російського артилерійського вогню, скидання КАБів, атак FPV-дронів.

Кадри демонструють, як під час боїв українські штурмовики стріляють зі станкового гранатомета, відпрацьовують по російських силах FPV-дронами, надають першу допомогу пораненим побратимам. Також на відео зафіксоване закладання вибухівки та успішний підрив будівлі з російськими військовими.

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У вівторок бригада оприлюднила й відео роботи бійців Батальйону безпілотних систем в умовах інтенсивних боїв.

"Так наша підтримка з неба розбирала сили під*рів у Авдіївці. Вражали особовий склад противника за допомогою дронів FPV та підривали російську техніку з коптера", - йдеться у підписі до ролика.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що 3-ю окрему штурмову бригаду терміново передислокували в район Авдіївки для посилення українських військ.

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з міста.

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18 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки прокоментував виведення військ із Авдіївки. На його переконання, рішення відійти з міста було правильним - аби не потрапити в оточення та зберегти життя військових.

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