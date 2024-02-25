В ОСУВ «Таврія» спростували інформацію про захоплення села Ласточкине. 

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угрупування військ Дмитро Лиховій в коментарі УП. 

За його словами, на Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного, де тривають бої за населений пункт.

«На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції», - сказав Лиховій.

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За його словами, на цій ділянці фронту тривають запеклі бої.

По позиціях українських воїнів ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони.

Раніше з'явилася інформація нібито російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.

До цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія регулярно штурмує позиції українських військ. На багатьох напрямках ситуація складна та потребує постійного контролю.

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