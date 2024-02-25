Іран не передавав Росії далекобійні ракети.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов на полях саміту «Україна. Рік 2024».

За його словами, інформація про те, що Іран надав РФ ракети, не відповідає дійсності.

«Їх немає. Це все не відповідає дійсності», - сказав.

Водночас він зазначив, що росіяни застосували проти України кілька північнокорейських ракет.

Однак, як зазначив Буданов, ці ракети армія РФ не використовує масштабно.

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«Але сказати, що щодо масштабного застосування - це теж не відповідає дійсності», - додав Буданов.