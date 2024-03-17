Три російські ДРГ намагалися прорвати кордон на Сумщині.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

У першому випадку прикордонники виявили декілька диверсантів, які рухалися з території РФ.

По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

«В усіх трьох випадках - плани противника зірвано, ворог відійшов назад», - зазначили в ДПСУ.

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У відомстві додали, що для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ. Залучали артилерійський та мінометний розрахунки.