Три російські ДРГ намагалися прорвати кордон на Сумщині. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 

У першому випадку прикордонники виявили декілька диверсантів, які рухалися з території РФ. 

По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій. 

В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

«В усіх трьох випадках - плани противника зірвано, ворог відійшов назад», - зазначили в ДПСУ.

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У відомстві додали, що для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ. Залучали артилерійський та мінометний розрахунки.  

Російські ДРГ неодноразово намагалися зайти на територію Сумської області. 

Прикордонники попереджали про активність диверсантів у регіоні. 

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