Росіяни по всьому світу вийшли на акцію «Полудень проти Путіна». 

Російські опозиціонери закликали всіх прийти на виборчі дільниці о 12:00 за місцевим часом й зіпсувати бюлетень або віддати свій голос за будь-якого кандидата, окрім Путіна. 

Так вони хотіли показати, що незгодні з війною та політикою російського президента. 

У соцмережах публікують відео з виборчих дільниць у Росії, де опівдні зібралися черги. 

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Російські пабліки пишуть, що на акцію вийшли тисячі росіян по всьому світу.

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Зокрема, в Німеччині, Швеції, Португалії та Іспанії. 

У Берліні близько полудня до посольства прийшла дружина загиблого опозиціонера Олексія Навального Юлія.

Раніше у Росії пригрозили кримінальною відповідальністю за участь в акції «Полудень проти Путіна». 

У прокуратурі заявили, що такі заходи не узгоджені з владою, а черги біля дільниць можуть розцінити як створення перешкод роботі виборчих комісій. 

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Проте про масові затримання учасників акцій наразі не повідомлялося. За даними правозахисників з ОВД-Інфо, загалом протягом останнього дня голосування у 16 містах Росії затримали 65 людей.

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Сьогодні у РФ завершальний день голосування на президентських виборах. 

Російська влада організувала псевдоголосування і на окупованих територіях України.

За даними ГУР, росіяни змушують українців в окупації йти «вибори» президента РФ, а саме «голосування» відбувається під наглядом Росгвардії. 

Напередодні майже 60 країн ООН заявили, що «вибори» президента РФ на окупованих територіях України суперечать міжнародному законодавству. 

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