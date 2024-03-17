17 березня польські фермери почнуть блокувати кордон з Німеччиною.
Про це пише DW.
Протести триватимуть чотири дні - у районі польсько-німецького прикордонного переходу у Швєцко біля Франкфурта-на-Одері.
Цей прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву. Щодня тут проїжджає близько 17 тисяч вантажівок.
Фермери обіцяють заблокувати всі смуги руху в обох напрямках.
Польська та німецька влада очікують значних заторів на дорогах.
DW нагадує, що польські аграрії вже блокували прикордонний рух на цьому автобані наприкінці лютого. Протест тривав протягом доби. В акції брали участь близько тисячі фермерів з 500 тракторами та 300 вантажівками й фургонами.
Польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед їхніх вимог - скасування або послаблення обмежень в рамках «Зеленої угоди», а також повернення митних зборів на імпорт аграрної продукції з України, які Брюссель скасував після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році.
Аватар Гітлера
Раніше ми пояснювали чому і як відбувається блокада українських товарів на кордоні польськими фермерами.
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