Зранку російські війська атакували пункт незламності на Херсонщині.
Сталося це у Новоолександрівській громаді. На приміщення скинули вибухівку з дрона.
«23 березня близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрону, поцілили по «Пункту Незламності», - зазначили в прокуратурі.
Поранено троє людей.
«До лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки. А також - 61-річну місцеву жительку з контузією.Серед потрепілих - 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію», - уточнили в ОВА.
Вночі під російський обстріл потрапила Новоронцовка.
Постраждала місцева жителька.
«У 60-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми», - повідомили в ОВА.
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Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами.
Є пошкодження енергетичних об'єктів в Запоріжжі та на Дніпропетровщині.
Водночас на удари безпілотників поскаржилися росіяни. У Самарській області палав нафтопереробний завод.
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