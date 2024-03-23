Зранку російські війська атакували пункт незламності на Херсонщині.

Сталося це у Новоолександрівській громаді. На приміщення скинули вибухівку з дрона.

«23 березня близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрону, поцілили по «Пункту Незламності», - зазначили в прокуратурі.

Поранено троє людей.

«До лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки. А також - 61-річну місцеву жительку з контузією.Серед потрепілих - 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію», - уточнили в ОВА.