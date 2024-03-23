Зранку російські війська атакували пункт незламності на Херсонщині. 

Сталося це у Новоолександрівській громаді. На приміщення скинули вибухівку з дрона. 

«23 березня близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрону, поцілили по «Пункту Незламності», - зазначили в прокуратурі. 

Поранено троє людей. 

«До лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки. А також - 61-річну місцеву жительку з контузією.Серед потрепілих - 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію», - уточнили в ОВА.

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Вночі під російський обстріл потрапила Новоронцовка. 

Постраждала місцева жителька.

«У 60-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми», - повідомили в ОВА. 

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Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами. 

Є пошкодження енергетичних об'єктів в Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

Водночас на удари безпілотників поскаржилися росіяни. У Самарській області палав нафтопереробний завод. 

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