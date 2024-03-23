Російське телебачення показало фейк з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, де він нібито підтверджує причетність України до теракту у «Крокусі».

Відповідне відео поширив пропагандистський НТВ. 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

Зазначається, що для створення фейку росіяни використали частину кадрів з телемарафону за 16 березня та замінили гостя - керівника ГУР Кирила Буданова - на підробне відео з Даніловим. 

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У Центрі зазначили, що у ролику не збігаються міміка та мовлення Данілова і це вказує на можливе використання діпфейку. 

Крім того, напередодні ввечері ведучими марафону були інші люди (Марічка Падалко і Максим Сухенко, а не Марина Скиба й Олег Білецький, як у відео НТВ). А події в Підмосковʼї коментував не Данілов, а представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

«Подібними вкидами росіяни намагаються перекласти відповідальність за теракт на українців, який насправді є провокацією спецслужб путіна», - вважають в Центрі.  

22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. 

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Наразі відомо про 93 загиблих. Кількість жертв може зростати. 

Як пише CNN, відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков’ї взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ). 

Напередодні в Адміністрації президента США офіційно заявили не бачать ознак причетності України до стрілянини в «Крокус Сіті Холі». 

Путіну вже доповіли про затримання 11 осіб, які нібито брали участь у нападі під Москвою.

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