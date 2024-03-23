Російське телебачення показало фейк з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, де він нібито підтверджує причетність України до теракту у «Крокусі».
Відповідне відео поширив пропагандистський НТВ.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що для створення фейку росіяни використали частину кадрів з телемарафону за 16 березня та замінили гостя - керівника ГУР Кирила Буданова - на підробне відео з Даніловим.
У Центрі зазначили, що у ролику не збігаються міміка та мовлення Данілова і це вказує на можливе використання діпфейку.
Крім того, напередодні ввечері ведучими марафону були інші люди (Марічка Падалко і Максим Сухенко, а не Марина Скиба й Олег Білецький, як у відео НТВ). А події в Підмосковʼї коментував не Данілов, а представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
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«Подібними вкидами росіяни намагаються перекласти відповідальність за теракт на українців, який насправді є провокацією спецслужб путіна», - вважають в Центрі.
22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина.
Наразі відомо про 93 загиблих. Кількість жертв може зростати.
Як пише CNN, відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков’ї взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).
Напередодні в Адміністрації президента США офіційно заявили не бачать ознак причетності України до стрілянини в «Крокус Сіті Холі».
Путіну вже доповіли про затримання 11 осіб, які нібито брали участь у нападі під Москвою.
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