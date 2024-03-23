Росія атакує українські енергетичні об'єкти, аби підірвати оборонну промисловість України. 

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Фахівці припускають, що РФ намагається використати дефіцит ракет в українській ППО, аби зруйнувати українську енергосистему.

«Посилені російські удари взимку були спрямовані переважно на підприємства української оборонно-промислової бази, а удари по енергетичній інфраструктурі навесні 2024 року, ймовірно, мали на меті зруйнувати енергосистему, щоб частково зупинити зусилля України зі швидкого розширення ОПБ», - пишуть аналітики.

Advertisement

В ISW зазначили, що російським військам не вдалося зруйнувати українську енергосистему 22 березня. 

Однак, фахівці не виключають, що росіяни можуть продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі під час наступних атак. Зокрема для того, щоб «скористатися тривалою затримкою західної допомоги у сфері безпеки, що значно обмежить можливості української системи ППО»

Більше по темі

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

У ніч на 22 березня Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Енергетичні об'єкти опинилися під прицілом і цієї ночі. Сили оборони півдня повідомили про пошкодження у Запоріжжі та на Дніпропетровщині. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
10 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Армія РФ обстріляла пункт незламності на Херсонщині
Далі » Росія навряд зможе захистити усі НПЗ, - розвідка Британії