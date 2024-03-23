Росія навряд чи зможе захистити свої нафтопереробні заводи від атак українських безпілотників.

Так вважають у британській розвідці.

У відомстві підрахували, що нещодавні атаки на російські НПЗ могли вивести з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ.

«Ці удари завдають фінансових збитків Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок», - пишуть аналітики.

Вони зазначають, що для ремонту пошкоджених заводів Росії знадобиться певний час. Крім того, через санкції відновлення НПЗ буде дорожчим.

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«Капітальний ремонт може зайняти значний час і потребує витрат. Швидше за все, санкції призведуть до збільшення часу та вартості для заміни обладнання», - зауважити у британській розвідці.

У відомстві прокоментували плани Міністерства енергетики Росії захистити свої НПЗ за допомогою ЗРК «Панцир».

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«Враховуючи розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти», - підсумовують аналітики.