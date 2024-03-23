Росія навряд чи зможе захистити свої нафтопереробні заводи від атак українських безпілотників.
Так вважають у британській розвідці.
У відомстві підрахували, що нещодавні атаки на російські НПЗ могли вивести з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ.
«Ці удари завдають фінансових збитків Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок», - пишуть аналітики.
Вони зазначають, що для ремонту пошкоджених заводів Росії знадобиться певний час. Крім того, через санкції відновлення НПЗ буде дорожчим.
«Капітальний ремонт може зайняти значний час і потребує витрат. Швидше за все, санкції призведуть до збільшення часу та вартості для заміни обладнання», - зауважити у британській розвідці.
У відомстві прокоментували плани Міністерства енергетики Росії захистити свої НПЗ за допомогою ЗРК «Панцир».
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«Враховуючи розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти», - підсумовують аналітики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2024
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Цієї ночі внаслідок удару дронів загорівся Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області.
ЗМІ повідомляли, що цей НПЗ спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами та дизельним паливом, а також інших нафтопродуктів.
Напередодні видання Financial Times писало, що офіційні особи США нібито просили Україну не бити по російських НПЗ через побоювання зростання цін на нафту та можливу відповідь РФ.
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