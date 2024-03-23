Другу добу поспіль триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури на Харківщині.

Обласна влада каже про серйозні руйнування.

Енергетики працюють цілодобово, аби відновити світло в оселях.

Попри це, влада закликає людей підготуватися до можливих блекаутів - запастися повербанками та водою.

Для стабілізації ситуації у місті можливі тимчасові планові відключення світла.

«Треба запастися мінімальним набором води, продуктів харчування, павербанками, генераторами та паливом для них. Ми маємо максимально зменшити споживання електроенергії, аби допомогти нашій енергетичній системі. Найближчим часом будемо виходити на пік потужностей та аналізувати наші можливості», - зазначив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Споживачів, яким вже відновили електропостачання, просять знизити навантаження на мережі. Зокрема, радять одночасно не користуватися потужними електричними пристроями та за можливості вмикати прилади не в пікові години.