Другу добу поспіль триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури на Харківщині.
Обласна влада каже про серйозні руйнування.
Енергетики працюють цілодобово, аби відновити світло в оселях.
Попри це, влада закликає людей підготуватися до можливих блекаутів - запастися повербанками та водою.
Для стабілізації ситуації у місті можливі тимчасові планові відключення світла.
«Треба запастися мінімальним набором води, продуктів харчування, павербанками, генераторами та паливом для них. Ми маємо максимально зменшити споживання електроенергії, аби допомогти нашій енергетичній системі. Найближчим часом будемо виходити на пік потужностей та аналізувати наші можливості», - зазначив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Споживачів, яким вже відновили електропостачання, просять знизити навантаження на мережі. Зокрема, радять одночасно не користуватися потужними електричними пристроями та за можливості вмикати прилади не в пікові години.
За добу до пунктів незламності звернулися близько 16,5 тисяч.
Люди приходять сюди, аби підзарядити гаджети, відпочити та зігрітися.
У місті працює 149 таких пунктів.
За словами президента, найскладніша ситуація з відновленням електропостачання серед усіх регіонів саме в Харкові.
«Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина - вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику», - повідомив президент.
22 березня російська армія масовано атакувала критичну інфраструктуру України.
Аналітики ISW вважають, що РФ обстрілює українські енергетичні об'єкти, аби підірвати оборонну промисловість України.
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