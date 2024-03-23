У Головному управлінні розвідки заперечили заяву російської ФСБ начебто підозрювані в теракті в «Крокус Сіті Холлі» хотіли втекти до України.

Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що повномасштабна війна триває вже понад два роки. Тому прикордонні території насичені російськими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками.

«Лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків. Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики», - заявив Юсов в ефірі телемарафону в суботу.

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Андрій Юсов зазначив, що російські спецслужби мають історію організації терактів на власній території.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

«Зараз є всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Далі, цілком імовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод», - пояснив Юсов.

Андрій Юсов не виключає, що РФ може спробувати використати теракт, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені.

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На думку представника розвідки, путінський режим може спробувати «перетворити образ агресора, яким зараз сприймається Росія у світі, на режим жертви».

«Дуже важливо нагадувати, що саме діяльність режиму Путіна здебільшого призводить або до ним самим організованих терактів, або через невиконання обов'язків спецслужбами. Незважаючи на те, що світ попереджав про загрозу подібних інцидентів на території РФ, режим Путіна або не зробив нічого, щоб цьому запобігти, або причетний сам до організації цих терористичних актів», - наголосив Юсов.

Раніше ФСБ заявила нібито підозрюваних у стрілянині затримали в Брянській області недалеко від кордону з Україною. Російська спецслужба стверджує начебто вони їхали саме в Україну.

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Цю версію у своєму зверненні повторив і Путін.

Він виступив із заявою через 20 годин після нападу на «Крокус Сіті Холл».

Путін стверджує нібито було затримано 11 осіб, четверо з них начебто - безпосередні виконавці.

«Всі четверо виконавців знайдені та затримані. Вони намагалися втекти та рухалися у бік України, де, попередньо, для них було підготовлено вікно для переходу кордону», - сказав Путін у своєму зверненні.

Напередодні в Адміністрації президента США заявили, що не бачать ознак причетності України до стрілянини в російському «Крокус Сіті Холі».

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Тим часом російські пропагандисти поширили фейкове відео про нібито причетність України до теракту.

22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську невідомі розстріляли відвідувачів.

Кількість загиблих внаслідок нападу та пожежі зросла до 133.