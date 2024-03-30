Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. 

«Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України», - йдеться в документі.

Сергій Шефір обіймав посаду першого помічника глави держави з 21 травня 2019 року.

Крім цього, президент звільнив низку своїх радників. 

Серед них - позаштатні радники Олег Устенко та Михайло Радуцький, уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька та радник Сергій Трофімов.

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Напередодні стало відомо про звільнення двох заступників керівника Офісу президента України Андрія Єрмака - Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова. 

Також Володимир Зеленський погодив кандидатуру екссекретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла до Молдови

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