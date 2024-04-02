Державний секретар США Ентоні Блінкен розпочав робочу поїздку до Європи з візиту до Парижа, під час якого обговорить із президентом Франції Еммануюлем Макроном підтримку України в протистоянні російській агресії, а також ситуацію на Близькому Сході.

Про це пише "Голос Америки".

За словами офіційних осіб, однією з тем перемовин Блінкена і Макрона в Парижі будуть результати ініційованої французьким президентом неформальної зустрічі лідерів наприкінці лютого щодо подальшої фінансової та військової підтримки України.

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3-4 квітня держсекретар США відвідає Брюссель для участі в саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, приуроченому до 75-річчя з дня створення організації. Там у Блінкена також запланована зустріч із українським колегою Дмитром Кулебою та генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

На завершення візиту Блінкена до Бельгії відбудуться окремі перемовини з ЄС щодо торгівлі та поширення технологій.

Нагадаємо, 2 квітня у Гаазі Кулеба говоритиме про 7-й пункт Формули миру - відновлення справедливості для України.