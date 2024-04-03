Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні в 2024 році на 9,6 мільйона євро. Кошти будуть спрямовані на відбудову та підтримку ЗСУ. Про це повідомила у Фейсбуці заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона зазначила, що до пакету увійшли 5,3 мільйона євро на відбудову України та 4,3 мільйона на підтримку Збройних сил України через Європейський фонд миру.

«Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС», – додала Кондратюк.

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Нагадаємо, 3 квітня під час конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі 44 держави в спеціальній декларації підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України. Серед країн-підписантів є й Латвія.

Раніше ми писали, що офіційно запрацювала коаліція з надання Україні безпілотників. Співлідерами міжнародної коаліції стали Велика Британія та Латвія. Очікується, що Україна зможе отримати тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.

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Також наприкінці лютого президент Латвії запропонував ухвалити довгострокову програму підтримки України. Зокрема, допомагати з постачанням озброєння, створенням міжнародного трибуналу для того, щоб засудити керівництво РФ, та поверненням викрадених українських дітей.