Міністри закордонних справ країн НАТО підтримали пропозицію щодо посилення ролі Альянсу в наданні військової допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили, як зробити нашу допомогу більш ефективною та більш спрямованою у майбутнє. Всі союзники погодилися з необхідністю підтримувати Україну у цей критичний момент. Це єдність навколо поставленої мети. Союзники погодилися просуватися щодо планів, як надати НАТО більшу роль у координації безпекової допомоги та тренуваннях. Деталі уточнюватимуться протягом наступних тижнів», – сказав Столтенберг.

Advertisement

За його словами, українці знову й знову демонструють, що спроможні захищати себе, вони повернули половину територій, які Росія захопила від початку вторгнення. У Чорному морі Україна витіснила російський флот і відкрила можливість для продовження експорту зерна на світовий ринок.

Більше по темі НАТО може погодити Фонд підтримки України до липня, - Столтенберг Генсек намагається переконати членів НАТО збільшити допомогу Україні й створити Фонд на 100 млрд євро.

«Українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Нам необхідно наростити допомогу зараз та забезпечити її надання надалі. Але не можна припустися жодної помилки. Україна може розраховувати на допомогу зараз та впродовж тривалого часу. Завтра ми зустрінемося з міністром Кулебою в межах Ради Україна-НАТО та обговоримо поточні і довгострокові потреби України», - зазначив керівник Альянсу.

Advertisement

Він наголосив, що зараз особливо важливо в контексті допомоги Україні підтримувати тісні зв’язки з партнерами. За словами генсека, Росія отримує допомогу для ведення війни з Китаю, Північної Кореї та Ірану. І оскільки ці авторитарні режими посилюють взаємодію, важливо всім демократичним країнам світу стати разом, щоб захистити світовий порядок, який керується законом, а не силою.

Advertisement

«Завтра ми будемо відзначати 75-ту річницю НАТО. ...Міцний зв'язок між Європою та Північною Америкою ніколи не був більш важливим. У міру того, як ми готуємося до історичного саміту у Вашингтоні, НАТО буде продовжувати підтримувати Україну, зміцнювати Альянс та працювати з нашими партнерами в усьому світі для досягнення миру й безпеки», – заявив Столтенберг.

Як повідомлялося, у Брюсселі 3 квітня відбувся перший день роботи Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Одним з головних питань є продовження військової допомоги Україні. Нагадаємо, на зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити п'ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів євро. Таку пропозицію вже підтримала Канада.