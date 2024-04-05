У четверг ввечері губернатор Мурманської області, розташованої на крайньому півночі Росії, потрапив до лікарні після того, як отримав ножове поранення, повідомила його речниця Лілія Сєчкіна.

45-річного Андрія Чібіса поранили ножем у живіт біля будинку культури в місті Апатити, де він проводив зустріч з місцевими жителіми.

"Зараз він у післяопераційному стані. Прогнози щодо його одужання і скільки часу воно займе, поки рано робити", - сказала Лілія Сєчкіна держтелебаченню.

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У відео, опублікованому в Telegram зі свого лікарняного ліжка в п'ятницю, Чібіс сказав, що він «оправився» після операції і що лікарі врятували йому життя.

Зловмисника затримали, очікують проведення судово-медичної та "психіатричної експертиз", повідомили слідчі.

«Під час допиту чоловік пояснив, що вчинив напад через те, що відчував неприязнь до губернатора, хоча особисто його не знав», – розповіли там.

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Чібіс є членом правлячої партії «Єдина Росія» і керує Мурманською областю з 2019 року. У 2022 році проти нього ввели санкції Європейський Союз за підтримку агресії Кремля проти України.

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