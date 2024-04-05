Україна пропонує запровадити нові санкції у вигляді заборони авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі, що покликані обмежити економічний потенціал країни-агресорки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте за підсумками двосторонньої зустрічі, повідомляє Укрінформ.

«Санкції та конфіскації. Дякую Литві за лідерство на санкційному треку», – зазначив Шмигаль.

Advertisement

Очільник уряду відзначив, що січнева домовленість країн Балтії про уніфіковане регіональне застосування санкцій робить їх ефективнішими.

«Сьогодні ми хочемо запропонувати нові санкції – заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі», – поінформував він.

Прем’єр пояснив, що така ініціатива покликана обмежити економічний потенціал Росії, а також посилити санкційний тиск на ворога.

Як повідомляв Kyiv Post, Литва закупить для України 3 000 литовських безпілотників та виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових. Також Литва виділяє 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артснарядів для ЗСУ. Загалом країна спрямувала на допомогу Україні майже 1,5% свого ВВП.

Advertisement

Нагадаємо, наприкінці березня, під час святкування 20-ї річниці вступу Литви до НАТО, президент країни Гітанас Науседа закликав поставити за мету допомогти Україні перемогти у війні з Росією.