Олександр Зінченко, 27-річний захисник лондонського «Арсеналу» та один з лідерів збірної України заявив, що готовий відгукнутися на можливий призов до лав Збройних сил України.

Про це він сказав у інтерв'ю BBC Newsnight.

За новим законом, який нещодавно набув чинності в Україні, мінімальний вік для мобілізації знизили до 25 років. ТЦК викликатиме чоловіків віком від 25 років для оновлення даних та медогляду. Та футболіст за віком підпадає під мобілізацію навіть за старим законодавством.

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Відповідаючи на запитання, чи відгукнувся б він на призов, якби це було ціннішим для країни, ніж залишатися грати у Прем'єр-лізі, Зінченко сказав: «Думаю, що відповідь зрозуміла. Я поїду».

Зінченко також розповів, що пожертвував близько одного мільйона фунтів стерлінгів на допомогу людям в Україні.

За його словами, на передовій зараз воюють його колишні шкільні друзі і усвідомлювати це дуже важко, проте він розуміє, що Україна не може здатися.

Незважаючи на складну ситуацію в країні, футболіст сказав, що він і його родина пишаються президентом України, і висловив сподівання, що війна незабаром завершиться.

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Раніше Kyiv Post повідомляв, що Олександр Зінченко постійно публічно висловлює своє обурення діями Кремля та російських окупантів. Футболіст отримав нагороду «Чемпіон року за присутністю у медіа» за його активні публічні протести проти вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, наприкінці березня ми писали, що збірна України з футболу в матчі плейоф кваліфікації до Євро-2024 перемогла збірну Ісландії та здобула право грати на чемпіонаті Європи з футболу, який влітку відбудеться у Німеччині.