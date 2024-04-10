Європейський Союз робить недостатньо для того, щоб захистити Україну від спроб Росії знищити українські міста з використанням ракет та керованих бомб, тож має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це під час виступу на європейському форумі Nueva Economia Forum заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«Я говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою кілька днів тому, і він терміново просив про надання семи батарей Patriot, щоб захистити свою країну. Не може бути переконливим аргумент, що ми не можемо їх надати, враховуючи, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot. І все ще ми неспроможні надати сім, яких вони відчайдушно просять», - сказав високий представник ЄС.

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Він зауважив, що ЄС має приділяти більше уваги не лише майбутньому відновленню України, але й тому, як запобігти її руйнації зараз. Тому що найкращим шляхом, щоб менше витрачати на відновлення, є витрачати більше для запобігання руйнуванням.

«Українці не мають можливостей для того, щоб уникнути руйнації, тому що, чесно кажучи, ми мали б робити більше та швидше, щоб вони мали спроможності, яких потребують», - сказав Боррель.

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Проблема постачання боєприпасів, за його словами, також потребує вирішення. Європейська оборонна промисловість має виробляти більше та потрібно створити інституційні спроможності для досягнення такого результату.

«Ми маємо вирішити дві проблеми, перед якими постали. Одна з них – це витрати, гроші, ресурси, фінансування. Але ми також маємо проблему із колективними діями: як ми організовуємо та здійснюємо наші колективні дії? Ми постаємо перед проблемою витрат, тому що ми нехтували питаннями оборони й безпеки з часів європейської кризи», - зауважив Боррель.

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Він нагадав, що протягом минулих тижнів закликав міністрів закордонних справ та міністрів оборони європейських країн надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, щоб вона могла зупинити російські ракети та керовані бомби, якими росіяни руйнують українські міста та їхню інфраструктуру.

Із початку російського військового вторгнення в Україну ЄС надає Україні суттєву економічну, політичну, гуманітарну та військову допомогу, включаючи постачання зброї та боєприпасів, надання тренування для українських військовослужбовців з використанням фінансових можливостей міждержавного Європейського фонду миру.

Нагадаємо, у березні під час пресконференції за підсумками Ради асоціації ЄС-Україна Жозеп Боррель заявив, що сума надходжень із заморожених активів Центробанку Росії може складати до 3 мільярдів євро на рік. До 90% з неї спрямують на військову допомогу для України.

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Раніше Боррель у Вашингтоні закликав прискоритися з допомогою Україні на тлі прогнозів щодо великого наступу РФ цього літа.