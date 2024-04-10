Сили оборони України від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації знищили понад 9000 російських безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Телеграмі.

«Від початку широкомасштабного вторгнення Сили оборони України знищили понад 9000 російських БпЛА. Щоночі Росія запускає безпілотники по всій Україні, щоб вразити об'єкти цивільної інфраструктури», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Росія вночі 10 квітня  атакувала Україну 17 «Шахедами» та трьома ракетами. Усього захисники збили 14 безпілотників у Миколаївській та Одеській областях.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі ворог вдарив дронами по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Вибухи продовжували лунати і вранці – росіяни атакували балістичним озброєнням, імовірно, ракетами «Іскандер».

 

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