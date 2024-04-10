Історичне кіно завжди було в пошані, це саме той кіножанр, який ніколи не втратить своєї актуальності. Адже фільми за мотивами реальних історій з життя людей чіпляють найбільше!

Найкращі історичні фільми всіх часів

Скласти рейтинг найкращих історичних фільмів — непроста задача, адже історія людства багата подіями та неймовірними персонажами. Тож обрати найкращий фільм із цілої серії історичних кіносюжетів буває доволі непросто.

Проаналізувавши найрейтинговіші фільми, ми створили добірку, що охоплює різні континенти, сторіччя та жанри. Зустрічайте у нашому топі історію видатного монарха, військові епопеї, особисті драми видатних людей, а також історичні фільми про Україну.

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Знедолені (Les Misérables)

Франція, XIX століття. Жан Вальжан, який 19 років відсидів у в'язниці, закутий кайданами, за крадіжку хліба та спробу втечі, знову опиняється на волі. Суспільство не раде бачити його вільним: жовтий паспорт колишнього арештанта не дає можливості почати нове життя. Лише завдяки милості французького священника, який проявляє до ізгоя милосердя й надає йому притулок, він розуміє, що цей світ ще здатен на добро.За порадою святого отця Вальжан починає нове чесне життя, але вже під ім'ям пана Мадлена. Йому вдається стати мером промислового містечка та власником фабрики. Серед її працівниць є Фантина, молода жінка, яка має позашлюбну дочку Козетту. Пам'ятаючи про своє непросте минуле, Вальжан намагається допомогти їй, але відкинута суспільством Фантина змушена стати повією та зрештою вмирає в лікарні. Мер обіцяє подбати про Козетту, її дочку, але саме тут його особою зацікавлюється інспектор Жавер, який заприсягнувся знову запроторити Вальжана за ґрати. Також ця історична мелодрама розповідає про революційні події 1830 року в Парижі.

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Генріх V (Henry V)

Британський телесеріал "Порожниста корона" (The Hollow Crown) — це шедевр історичного кіно, заснований на п'єсах Вільяма Шекспіра. Кожний епізод — це, по суті, повноцінний фільм. Він був спродюсований Рупертом Райл-Ходжесом, режисеркою Теа Шаррок, а короля Англії Генріха V грає неперевершений Том Хіддлстон.

Серія об’єднує чотири екранізації історичних п’єс Шекспіра — "Річард II", "Генріх IV" частини 1 і 2 та "Генріх V". Ця безперервна історія про монархію обертається навколо кількох династій англійських королів та навколо того, як одна династія змінює іншу. Сюжет переносить нас від королівського двору у Вестмінстері до полів битв у Англії та Франції. Ці чудові фільми зіткані із найкращих творів Шекспіра і зняті у декораціях того періоду, тому так добре передають дух тієї епохи.

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Гіркі жнива (Bitter Harvest)

Події відбуваються в українському селі Старий, де Юрій і Наталка — друзі дитинства, які виросли разом. Юрій мріє стати художником, тоді як Наталка задоволена своїм простим життям у селі. Але власні плани на життя доводиться відкласти, коли радянська влада на чолі з Йосипом Сталіним починає конфісковувати врожай селян і їхню землю. Це стає смертельно небезпечним випробуванням для українців, яких влада позбавила будь-якої їжі та засобів до існування. Коли голод посилюється і люди починають вмирати, Юрій і Наталка долучаються до українського руху опору, що бореться проти радянського режиму. Це історичне кіно розповідає про страхітливі часи Голодомору, який панував на наших землях через намагання радянської влади винищити українців. Знімальна група на диво точно й проникливо передала дух тих страшних часів, коли українці постали перед непростим вибором і боролися за власне виживання.