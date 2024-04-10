Історичне кіно завжди було в пошані, це саме той кіножанр, який ніколи не втратить своєї актуальності. Адже фільми за мотивами реальних історій з життя людей чіпляють найбільше!
Найкращі історичні фільми всіх часів
Скласти рейтинг найкращих історичних фільмів — непроста задача, адже історія людства багата подіями та неймовірними персонажами. Тож обрати найкращий фільм із цілої серії історичних кіносюжетів буває доволі непросто.
Проаналізувавши найрейтинговіші фільми, ми створили добірку, що охоплює різні континенти, сторіччя та жанри. Зустрічайте у нашому топі історію видатного монарха, військові епопеї, особисті драми видатних людей, а також історичні фільми про Україну.
Знедолені (Les Misérables)
Франція, XIX століття. Жан Вальжан, який 19 років відсидів у в'язниці, закутий кайданами, за крадіжку хліба та спробу втечі, знову опиняється на волі. Суспільство не раде бачити його вільним: жовтий паспорт колишнього арештанта не дає можливості почати нове життя. Лише завдяки милості французького священника, який проявляє до ізгоя милосердя й надає йому притулок, він розуміє, що цей світ ще здатен на добро.За порадою святого отця Вальжан починає нове чесне життя, але вже під ім'ям пана Мадлена. Йому вдається стати мером промислового містечка та власником фабрики. Серед її працівниць є Фантина, молода жінка, яка має позашлюбну дочку Козетту. Пам'ятаючи про своє непросте минуле, Вальжан намагається допомогти їй, але відкинута суспільством Фантина змушена стати повією та зрештою вмирає в лікарні. Мер обіцяє подбати про Козетту, її дочку, але саме тут його особою зацікавлюється інспектор Жавер, який заприсягнувся знову запроторити Вальжана за ґрати. Також ця історична мелодрама розповідає про революційні події 1830 року в Парижі.
Генріх V (Henry V)
Британський телесеріал "Порожниста корона" (The Hollow Crown) — це шедевр історичного кіно, заснований на п'єсах Вільяма Шекспіра. Кожний епізод — це, по суті, повноцінний фільм. Він був спродюсований Рупертом Райл-Ходжесом, режисеркою Теа Шаррок, а короля Англії Генріха V грає неперевершений Том Хіддлстон.
Серія об’єднує чотири екранізації історичних п’єс Шекспіра — "Річард II", "Генріх IV" частини 1 і 2 та "Генріх V". Ця безперервна історія про монархію обертається навколо кількох династій англійських королів та навколо того, як одна династія змінює іншу. Сюжет переносить нас від королівського двору у Вестмінстері до полів битв у Англії та Франції. Ці чудові фільми зіткані із найкращих творів Шекспіра і зняті у декораціях того періоду, тому так добре передають дух тієї епохи.
Гіркі жнива (Bitter Harvest)
Події відбуваються в українському селі Старий, де Юрій і Наталка — друзі дитинства, які виросли разом. Юрій мріє стати художником, тоді як Наталка задоволена своїм простим життям у селі. Але власні плани на життя доводиться відкласти, коли радянська влада на чолі з Йосипом Сталіним починає конфісковувати врожай селян і їхню землю. Це стає смертельно небезпечним випробуванням для українців, яких влада позбавила будь-якої їжі та засобів до існування. Коли голод посилюється і люди починають вмирати, Юрій і Наталка долучаються до українського руху опору, що бореться проти радянського режиму. Це історичне кіно розповідає про страхітливі часи Голодомору, який панував на наших землях через намагання радянської влади винищити українців. Знімальна група на диво точно й проникливо передала дух тих страшних часів, коли українці постали перед непростим вибором і боролися за власне виживання.
Темні часи (Darkest Hour)
"Темні часи" — напевно, найкраща екранізована історія з життя Вінстона Черчилля. Біографічна драма вийшла на екран 2017 року, її режисером виступив Джо Райт. Головні ролях у фільмі зіграли такі чудові актори, як Ґері Олдмен, Бен Мендельсон та Крістін Скотт Томас.
За час правління королеви Єлизавети ІІ Британію спіткало чимало нещасть, але коли прем'єр-міністром став Вінстон Черчілль, у країни з'явився шанс виправити усе на краще. Стрічка розповідає про перші роки перебування Черчіля на посту прем'єра, коли Франція вже впала під натиском військ Адольфа Гітлера, а далі черга мала дійти й до Великої Британії. Тоді перед країною постала важка дилема – продовжувати боротьбу з нацистами або домовлятися про перемир'я. Черчіль вже мав чіткий план дій і не збирався домовлятися з ворогом. У лихі часи Другої світової Англії потрібен був сильний лідер, і саме таким незламним лідером став для британців Черчилль.
Суфражистка (Suffragette)
Суфражистський рух був започаткований наприкінці XIX століття у Великій Британії і мав на меті домогтися того, аби жінкам надали право брати участь у виборах та інші важливі громадянські права, які до того мали лише чоловіки. Більшість його прихильниць віддавали перевагу ненасильницьким методам політичної боротьби, інші ж, більш радикальні активістки вдавались до методів, близьких до тероризму. Цей історичний фільм варто переглянути всім, адже проблеми, які він торкається, й досі актуальні. Стрічка отримала хороші відгуки як від критиків, так і від глядачів. У стрічці знялися такі зірки світового кіно, як Кері Малліган, Гелена Бонем Картер та Меріл Стріп.
Король (The King)
Ще один історичний фільм, частково заснований на п’єсах Шекспіра. Проте, історія перетворення недолугого принца Хела на могутнього короля Генріха V була передана відомим англійським драматургом доволі достовірно, навіть на думку найбільш прискіпливих фахівців.
Історія розповідає про молоді роки принца Генріха на прізвисько "Хел", якому поки що не цікаві ні політичні, ні військові справи його батька. Натомість він проводить свої дні у пиятиці в колі своїх численних друзів. Складні відносини з молодшим братом, бажання проявити себе та несподівана смерть батька круто міняють життя юного принца, змушеного терміново стати королем. Цей фільм знятий 2019 року, а його прем'єра відбулася на тогорічному Венеційському кінофестивалі.
Дві королеви (Mary Queen of Scots)
Історичний фільм, знятий у співавторстві Британії й США, "Дві королеви" розповідає історію життя Марії Стюарт, яка намагалася скинути з престолу свою кузину Єлизавету I. Він знятий на стику кіфлькох жанрів (драма, біографія та історичний художній фільм) на тлі неймовірних пейзажів Великої Британії. Керівництво проєктом взяла на себе режисерка Джозі Рурк.У центрі сюжету фільму молода Марія Стюарт, яка 1561 року повертається до Шотландії після смерті свого чоловіка. Марія є католичкою і за походженням має право на англійський престол, що дуже непокоїть протестантську королеву Єлизавету I. Дослухавшись до своїх радників, королева вирішує вислати до Марії делегацію, до якої входить фаворит Єлизавети граф Роберт Дадлі. Його вважають ідеальним кандидатом у чоловіки для Марії. ролі у фільмі зіграли такі талановиті актори, як Сирша Ронан, Марго Роббі, Джек Лауден, Джо Елвін, Девід Теннант, Гай Пірс, Анжела Бейн, Річард Кент, Гай Різ та Том Петті. Їм дуже добре вдалося втілити образи відомих історичних персонажів, що робить фільм особливо захопливим.
Захар Беркут (Zakhar Berkut)
Українсько-американська стрічка, знята за однойменним романом Івана Франка. Це захоплива історія про мешканців Карпат, до яких 1210 року дісталися монгольські орди у спробі підкорити ці землі. Тоді невелика ватага гірських мисливців на чолі із мудрим Захаром Беркутом змогла відбити навалу ординців хана Бурунди. Головний посил цієї історичної стрічки — "наша сила в єдності".
Початково фільм знімали англійською мовою, аби він міг бути представленим на кіноекранах Латвії, Литви та Естонії. Для українського показу стрічку повністю дублювали українською. Головні ролі у фільмі зіграли Роберт Патрік, Томмі Фленаган, Роккі Маєрс, Поппі Дрейтон, Алекс Макніколл.
Непідкорений (Invictus)
Фільми Клінта Іствуда завжди мають високий рейтинг та радують нас чудовою грою сильних акторів. Заснований на реальних подіях, біографічний фільм про Нельсона Манделу не став винятком. У ролі славетного політичного діяча знявся талановитий актор Морган Фрімен. А роль капітана команди з регбі зіграв у стрічці Метт Деймон. Обидва актори номінувалися на премію "Оскар" за свою гру у цьому шедевральному фільмі.
"Непідкорений" — фільм про консолідацію нації на шляху до незалежності. Мандела вдався до мудрого політичного кроку, ставши для своїх співвітчизників джерелом натхнення для того, аби здійснити важливі суспільні реформи задля спільного блага. Національна команда з регбі метафорично позначила те, із чим Мандела зіштовхувався після вступу на посаду президента — з розділеною нацією.
Фільм знімали в ПАР, і це наймасштабніша кінопостановка, здійснена у цій країні. Літературною основою фільму стала книга Джона Карліна “Playing the Enemy”.
Хоробре серце (Braveheart)
Фільму "Хоробре серце" цього року виповнюється 30 років. І варто зазначити, що станом на 1 березня 2024 року він все ще займає 79-ту позицію у списку 250 кращих фільмів за версією IMDb. Це чудова й близька до реальних подій інтерпретація історії Вільяма Уоллеса, спродюсована молодим Мелом Гібсоном. Актор не просто зіграв головну роль у фільмі, він став дебютною режисерською роботою Гібсона.
Вільям Уоллес — знакова й дуже важлива постать в історії Шотландії. Він став на чолі боротьби шотландців за свою свободу та звільнення від британського панування в часи короля Едуарда на прізвисько Довгоногий. В Шотландії тоді тривали важкі часи: знать зрадила свій народ в обмін на землю й титули, а простим селянам дісталися лише нові податки та численні утиски їхніх прав. Окрім утисків національної культури шотландців, Едуард повернув англійським аристократам підзабуте право першої ночі. Такої зневаги горді шотландці вже не могли знести й повстали проти гнобителів.
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