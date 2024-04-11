Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив, що Україна має план нового контрнаступу, але для цього їй потрібна сучасна зброя.

Україна має план нового контрнаступу

Україна може перемогти армію Путіна тільки сучасною зброєю, наголошує Зеленський.

"У Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння", - зазначив президент.

На його переконання, "справа не в кількості людей, а в якості зброї".

Зеленський сказав Bild: "Так, у нас є план контрнаступу", зауваживши, що для цього потрібна сучасна зброя, в тому числі зі Сполучених Штатів.

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Президент наголосив, що не хоче вести переговори з головою Кремля Владіміром Путіним і не готовий віддавати жодну територію.

"Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", - сказав Зеленський.

"Це перерва для Путіна": Зеленський застерігає світ від "замороження війни"

За словами українського президента, в разі замороження війни "деякі люди будуть щасливі", а світ скаже: "Нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять".

Більше по темі Зеленський: Росія планує до червня мобілізувати додатково 300 тисяч військових Раніше воєнна розвідка України припускала, що теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" Кремль використає для посилення мобілізації.

"Але це лише доти, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку", - пояснює Зеленський.

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Він категорично застеріг європейських лідерів, зокрема німецького канцлера Олафа Шольца, від такого кроку.

"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", - наголосив президент.

Наступ РФ на Харків

Зеленський у розмові з Bild не виключив нового масштабного наступу російських військ на Харків.

За словами президента, на початку повномасштабного вторгнення Путін хотів забрати Харків, "тому що для нього це великий символ".

"Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення", - сказав він.

Однак, запевнив Зеленський, Україна готова зірвати плани Росії щодо захоплення мільйонного міста: "Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося".

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Український лідер також прокоментував план екс-президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни. Саме Трамп, вказує Bild, блокує пакет допомоги і нагнітає настрої проти України.

Український президент розповів, що особисто не дзвонив Трампу, однак екс-президента США запросили в Україну як публічно, так і непублічно.

"Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він своїми очима побачив ситуацію і зробив певні висновки. Я точно готовий зустрітися з ним", - сказав Зеленський.

За його словами, Трамп у відповідть зауважив, що хоче приїхати в Україну, але не знає, коли зможе це зробити. Зеленський висловив сподівання, що візит відбудеться "скоро".

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Водночас український лідер наголосив: "Якщо йдеться про, що ми просто віддаємо свої території, і якщо це ідея (мирного плану), то вона дуже примітивна".

Водночас Зеленський запевнив, що готовий вислухати пропозицію Трампа, якщо він дійсно має план швидкого закінчення війни.

"Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - сказав президент України.

Чому Шольц відмовляється постачати Taurus Україні?

На думку Зеленського, німецький канцлер відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus через ядерні погрози з боку Росії. Він зазначив, що обговорення питання щодо постачання Taurus триває, але це питання "не таке просте".

"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою, і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь", – пояснив український лідер.

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Однак Зеленський зауважив, що жодна зброя не може бути "дійсно корисною" в разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.

Майбутнє України без допомоги США

Зеленський визнав, що поразка України у війні з РФ зараз виглядає можливою, якщо Штати не нададуть новий пакет військової допомоги.

В інтерв’ю BILD президент пояснив, що це означатиме: "Він (Путін) все знищить. Він уб’є дуже багато людей".

"Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", - додав він.

Зеленський також визнав успішність атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, зауваживши: "Це має великий вплив на війну, атаки на енергопостачання завдають великого болю населенню та містам".

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Український лідер наголосив, що країні бракує систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від російських атак.

"Перш за все нам потрібні системи ППО. Ми повинні вміти захистити себе", - сказав Зеленський.

"Путін розуміє тільки силу. Він відчуває себе як тварина. Якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання - заволодіти цілою Україною", - додав він.

Зеленський зауважив, що Україна налагодила хороше виробництво безпілотників, але вони "не замінюють протиповітряну оборону, ракети великої дальності та артилерію".

У розмові з Bild Зеленський також відповів на питання, чи боїться поразки у війні з РФ його 11-річний син Кирило. За словами президента, його син запитує, коли Україна переможе.

"Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату", - зауважив Зеленський.