На тимчасово окупованих територій місцева влада готує так звані масштабні екскурсії до Росії для українських підлітків.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«До річниці завершення Другої світової війни Кремль планує масове завезення підлітків з України на пропагандистські заходи у РФ. Москва використовує Другу світову, як важливий фундамент своєї пропаганди. Спекуляції на трагедії дозволяють Москві мілітаризувати своє населення та виправдовувати свою неофашистську політику», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що кожен рік у Росії проводять пропагандистські заходи, і з кожним таким святом перемога СРСР знецінюється, а саме воно змінює підтексти у потрібному Кремлі дусі.

Саме на такі заходи російська окупаційна влада має намір відправити підлітків з окупованих територій. Зокрема дітей зі шкіл півдня України планують вивезти для масовки у Ростов.

«Кожен дотичний до вивезення українських підлітків з метою промивання їм мізків стане відомим Руху Опору», - зауважили активісти з ЦНС.

Крім того, з початком літніх канікул російська влада планує відправити українських дітей із тимчасово окупованих територій нібито на оздоровлення та реабілітацію. Зокрема, санаторії в Санкт-Петербурзі готові прийняти на «відпочинок і психологічну реабілітацію» 2480 дітей і 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів РФ.

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Раніше ми писали, що до шкіл на ТОТ Херсонщини завезли пропагандистську літературу з Білорусі. Також білоруси мають намір допомогти російській окупаційній владі проводити "уроки патріотизму" на ТОТ.

 

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