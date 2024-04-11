У ніч проти 11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 21 російський ударний дрон типу Shahed-131/136 над Дніпропетровською, Одеською, Херсонською та Миколаївською областями.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.

"Вночі ворог масовано атакував південь України черговими хвилями ударних дронів. Бойова робота тривала понад п'ять годин. Під прицілом агресора знову енергетична інфраструктура", – ідеться у повідомленні.

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Сили протиповітряної оборони знищили 21 дрон типу Shahed-131/136, зокрема, сім в Одеській, вісім – у Миколаївській, по три – в Херсонській та Дніпропетровській областях.

На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформація про руйнування й постраждалих не надходила.

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Вранці 11 квітня ворог масовано атакував різними типами ракет. На Запорізьку область спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації.

Дві ракети сили протиповітряної оборони знищили, але є і влучання. У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступінь пошкодження уточнюють, інформації про потерпілих не було.

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Нагадаємо, минулої доби ворог без зупинки атакував Одесу. Зокрема, цілив в об'єкти критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Спочатку російські військові застосували дрони, а потім балістику.

Внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 квітня було пошкоджене обладнання на двох підстанціях. 10 квітня Укренерго відзвітувало, що 71 тисячі споживачів в Україні відновили електропостачання.