Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із лідерами держав-партнерів, про що повідомив у Телеграмі.

За словами Президента, заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

Зеленський закликає союзників надати сучасну зброю та посилити ППО України

«Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор», - підкреслив президент.

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«Російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право», - наголосив він.

Раніше Зеленський в інтерв'ю Bild заявив, що Україна має план нового контрнаступу, але потрібна сучасна зброя. Також розповів про можливий сценарій майбутнього України без допомоги США та чому канцлер Німеччини Олаф Шольц не надає Україні ракети Taurus.

Після нічного обстрілу України Росією президент вкотре закликав союзників посилити ППО України.