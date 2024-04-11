Прикордонники показали, як знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-340РП «Поле-21». Відповідне відео опублікувала у Фейсбуці Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, ця система призначена для придушення каналів супутникової навігації та постачається армії загарбників з 2016 року.

«Однак після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу «Сталевий кордон» функції устаткування «модернізовано», - повідомили в ДПСУ.