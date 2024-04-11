Прикордонники показали, як знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-340РП «Поле-21». Відповідне відео опублікувала у Фейсбуці Державна прикордонна служба України.
За даними прикордонників, ця система призначена для придушення каналів супутникової навігації та постачається армії загарбників з 2016 року.
«Однак після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу «Сталевий кордон» функції устаткування «модернізовано», - повідомили в ДПСУ.
Раніше на Донеччині воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили машину зі складу російського комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2».
Нагадаємо, 10 квітня Росія заявила про втрату гелікоптера Мі-24 біля Криму. Він вийшов з ладу "через відмову авіатехніки" над Чорним морем. Раніше ГУР блискавично атакувало російські аеродроми, пошкодивши літаки ТУ-95МС і Су-25.
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