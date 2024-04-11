Прикордонники показали, як знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-340РП «Поле-21». Відповідне відео  опублікувала у Фейсбуці Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, ця система призначена для придушення каналів супутникової навігації та постачається армії загарбників з 2016 року.

«Однак після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу «Сталевий кордон» функції устаткування «модернізовано», - повідомили в ДПСУ.

Advertisement

Раніше на Донеччині воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили машину зі складу російського комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2».

Нагадаємо, 10 квітня Росія  заявила про втрату гелікоптера Мі-24 біля Криму. Він вийшов з ладу "через відмову авіатехніки" над Чорним морем. Раніше ГУР блискавично  атакувало російські аеродроми, пошкодивши літаки ТУ-95МС і Су-25. 

Росія випустила по Україні понад 80 ракет і дронів: все про атаку 11 квітня
Більше по темі

Росія випустила по Україні понад 80 ракет і дронів: все про атаку 11 квітня

Російські війська завдали по енергетиці України комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У Німеччині пропонують створити приватний фонд для відновлення України
У Німеччині пропонують створити приватний фонд для відновлення України
Київ Пост
9 хвилин тому
У РФ вкотре поширюють фейки про "здачу Харкова"
У РФ вкотре поширюють фейки про "здачу Харкова"
Київ Пост
37 хвилин тому
Закон про мобілізацію чи обман: чому такий та чого там немає in-depth Мобілізація
Закон про мобілізацію чи обман: чому такий та чого там немає
Сергій Костеж
38 хвилин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Ворог повністю знищив Трипільську ТЕС на Київщині
Далі » Зеленський прибув до Литви та анонсував підписання нової безпекової угоди