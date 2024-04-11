Литва передала Україні протидронні засоби, генератори та розкладні ліжка, повідомляє LRT з посиланням на міністерство оборони Литви. За його інформацією, ця допомога надійшла до України в четвер.

"Підтримка Литвою України постійна. Ми допомагаємо Україні всіма можливими способами і шукаємо способи збільшення цієї допомоги. Зброя та техніка, які постачаємо ми та наші союзники, роблять життєво важливий внесок у боротьбу України за свободу", - заявив литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

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Як Литва підтримує Україну

У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, протидронні системи, обладнання, необхідне для зимового сезону, а також десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів Carl Gustaf і системи дистанційного підриву RISE-1 до країни.

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Підтримка Литвою України складає близько одного мільярда євро, з яких військова допомога становить близько 610 млн євро. Також Литва виділила 35 млн євро на чеську ініціативу. Загалом країна спрямувала на допомогу Україні майже 1,5% свого ВВП.

8 квітня ми повідомляли, що міненергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

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5 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Литва закупить для України 3 000 литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.

Крім того, під час урочистостей на честь 20-ї річниці вступу Литви до НАТО її президент закликав допомогти Україні перемогти у війні.