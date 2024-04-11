Щодня завдаючи нищівних ударів по Харкову, росіяни одночасно посилюють «пропаганду страху» та спроби інформаційного впливу на жителів міста.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Пропагандистські ресурси РФ продовжують інформаційну кампанію навколо Харкова. Наразі ворогом поширюється наратив, що нібито міська влада Харкова «готується до здачі міста російським військам». Мовляв, харківські чиновники збираються найближчим часом тікати з міста, вивозять цінні речі й документи, виводять кошти тощо", - йдеться у дописі.

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Зазначається, що фахівці з ЦПД уже застерігали, що такими фейковими повідомленнями росіяни намагаються спровокувати серед харків’ян недовіру до органів місцевої влади та посіяти панічні настрої, аби якомога більше людей виїхало з міста.

"Наразі РФ не має достатньо військових сил і засобів для захоплення Харкова. Сили оборони України на Харківському напрямку щодня посилюють оборонні споруди та готові до будь-яких дій ворога. На сьогодні загрози захоплення або оточення міста немає, зауважили у центрі", - зауважили у Центрі протидії дезінформації.

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Нагадаємо, на Харківщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів. Йдеться лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Раніше ми писали, що через масштабну ракетну російську атаку 11 квітня пошкоджені підстанції НЕК "Укренерго" та електростанції у п'яти областях. Зокрема, на Харківщині із 6:31 введені аварійні відключення.