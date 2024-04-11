Бійці українського бойового підрозділу, який Кремль найбільш гостро ненавидить – бригади «Азов» – захопили один із найсучасніших російських танків і вивели його з поля бою в ході ризикованого бойового рейду.

На відео, зробленому з безпілотника бійцями славетного підрозділу, який офіційно іменують 12-ю бригадою спеціального призначення Національної гвардії України «Азов», видно, як двоє українських бійців залізають в кабіну покинутого росіянами танка Т-72б3м, заводять двигун і прямують до позицій свого підрозділу.

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Перевірка фактів, проведена Kyiv Post за сприяння офіційних представників «Азову» й окремих його бійців із залученням матеріалів, опублікованих 95-ю десантно-штурмовою бригадою, підтвердила, що нічна операція із захоплення російського танка відбувалася загалом так, як і описували українські ЗМІ.

Бійці «Азова» «Тенор» (ліворуч) і «Байдар» позують перед трофейним російським танком Т-72б3м на відео, опублікованому підрозділом 7 квітня. За інформацією «Азову», ці двоє досвідчених танкістів нещодавно дісталися «сірої зони» неподалік Тернів і відремонтували розбиту машину, кинуту екіпажем в бою 5 квітня. Відео з місця бою, геолокація і свідчення інших солдатів підрозділу підтвердили захоплення танка.

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Як і повідомляли українські ЗМІ, інцидент стався 7 квітня, після невдалої атаки російської бронеколони на схід від села Терни, розташованого у північно-східній частині Донецької області. Підрозділи бригади «Азов» дислоковані на цій ділянці фронту з осені 2023 року.

На знімках, опублікованих 95-ю десантно-штурмовою бригадою, видно, як російська бронетанкова колона з 15-20 танків і бойових машин піхоти рухається полем, а потім потрапляє під вогонь української артилерії, FPV-дронів і протитанкових ракет.

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У заявах речників Збройних сил України стверджується, що щонайменше 11 російських бронемашин, які потрапили у засідку 4 квітня, були пошкоджені або знищені. На відео, опублікованому 95-ю бригадою, яке дослідив Kyiv Post, видно, як щонайменше 16 російських танків або бронетранспортерів спочатку просуваються грунтовою дорогою, а потім намагаються розвернутися у бойову лінію на місцевості, геолокованій як сільськогосподарське поле приблизно за два кілометри на схід від села Терни.

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Скріншот, зроблений Kyiv Post з опублікованого речниками «Азову» відео про влучний артилерійський удар по російській бронетанковій колоні 4 квітня. Kyiv Post визначив геолокацію відео – поле на схід від села Терни на Донеччині. Зображення розмите через вимоги української військової цензури.

На відео видно, як один з танків намагається втекти, і зрештою екіпаж залишає машину після зіткнення із БМП. Повідомляється, що пізніше українські FPV-дрони вистежили й знищили трьох членів екіпажу.

Скріншот Kyiv Post з відео, опублікованого речниками «Азову». На зображенні видно російські БМП (ліворуч) і танк Т-72Б3М. Екіпажі обох машин кинули свою техніку після невдалої російської бронетанкової атаки 5 квітня. Пізніше «азовці» перегнали російський танк до своїх позицій. Kyiv Post визначив геолокацію зображення – поле на схід від села Терни. Зображення розмите на вимогу української військової цензури. Згодом українська піхота знайшла танк. Kyiv Post визначив геолокацію зображення - поля на схід від села Терни. Зображення розмите через вимоги української військової цензури.

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На нічному відео, знятому там же на полі бою, видно, як двоє чоловіків залізають у кабіну танка, пізніше ідентифікованого як російський Т-72б3м останньої моделі. Чоловіки заводять двигун машини, і далі на відео танк в'їжджає у контрольоване Збройними силами України село Терни (координати орієнтовно 49.089574, 37.969339, як з'ясував Kyiv Post).

У відеоролику, опублікованому 7 квітня на YouTube представниками «Азову», ми ідентифікували інтерв'ю з бійцями із позивними «Тенор» і «Байдар», які заявили, що саме вони перегнали російський танк до українських позицій під час нічного рейду у прифронтовій «сірій зоні».

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Російський танк того дня був пошкоджений вибухом, але після того, як українці розчистили водійське відділення й замінили акумулятори, машина завелася і її вдалося без проблем перегнати на позиції «Азову», розповів інтерв'юеру український танкіст із позивним «Байдар».

Скріншот, зроблений Kyiv Post з відео, на якому FPV-дрон вражає російський танк Т - 72 під час бою 4 квітня. Геолокація місця – поле на схід від села Терни. На турелі російського танка встановлений антидроновий екран. «Азовці» пізніше витгянули кинутий росіянами Т-72Б3М до своїх позицій. На скріншоті показаний інший російський танк.

У ніч з 5 на 6 квітня, напередодні зухвалого рейду «азовців», українські сапери розчистили шлях до танка та й саму машину від мін-пасток, і вже наступним вечором за підтримки піхоти українські танкісти-механіки змогли потрапити до кабіни російського танка, відремонтувати критичні пошкодження і відігнати бронемашину на свої позиції, розповів інтерв'юеру «Тенор», заступник командира танкової роти.

За його словами, ця смілива операція, зокрема розвідка, планування рейду, кількаразовий огляд танка і транспортування до нього 70–кілограмового танкового акумулятора, який «азовці» більше кілометра тягли на плечах, тривала майже три дні, і в ній були задіяні десятки «азовців», зокрема механіків. Росіяни не перешкоджали операції, але у Тернах транспортований «азовцями» Т-72 втрапив у глибоку воронку від бомби і, як видно на кадрах відео, мало не застряг. «Тенор» розповів інтерв'юерові, що під час транспортування танку біля села розірвалося близько 35 снарядів.

Скріншот, зроблений Kyiv Post з відео опублікованого «Азовом». Антидронове обладнання, зокрема, генератор китайського виробництва, встановлене на російському танку Т- 72Б3М, кинутому екіпажем під час бою 5 квітня. Kyiv Post визначив геолокацію зображення – поле на схід від села Терни. Зображення розмите через вимоги української військової цензури.

Модернізований росіянами Т - 72б3м – це стандартний основний бойовий танк на озброєнні сил Кремля. За інформацією із відкритих джерел, машина вартістю 2,5 мільйона доларів, запущена у виробництво 2022 року, оснащена протитанковою ракетною гарматою, захищена реактивною бронею та системою захисту Relikt, призначеною для захисту від ракет і безпілотників. На танку встановлений сучасний дизельний двигун, потужність якого майже вдвічі перевищує потужність попередніх моделей (1130 к.с.).

За словами представників «Уралвагонзаводу», на якому виробляються ці танки, датчики і комп'ютери управління вогнем на борту Т-72б3м дозволяють йому з першого пострілу вражати будь-яку рухому ціль на відстані у понад 2 кілометри.

З 2014 року російські державні ЗМІ поширюють інформацію про те, що бійці бригади «Азов» є неонацистами й радикальними українськими націоналістами. Але незалежні ЗМА, зокрема й Kyiv Post, не знайшли жодних переконливих доказів на підтвердження правдивості заяв Кремля. Ідеологія «Азову», сповідувана його бійцями з моменту заснування полку у 2014 році, коли Росія вперше вдерлась в український Крим та Донбас, базується на ідеї служіння воїнів своїй нації й захисту незалежності української держави. Зрозуміло, що у такій патріотичній ідеології «азовців» пропагандисти Кремля вбачають жахливу загрозу для себе.

Як заявили речники «Азову», трофейний Т-72б3м невдовзі відремонтують, передадуть танковому батальйону бригади, де він буде потужно нищити його колишніх власників.