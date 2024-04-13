Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не повинна виграти війну в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Tageszeitung.

Шольц вважає, що швидко подолати агресора не вийде.

Тому партнерам доведеться ще довго допомагати Україні.

«Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну»,- сказав німецький канцлер.

Скільки триватиме війна в Україні

Олаф Шольц зазначив, що наразі ніхто не може відповісти, коли закінчиться війна.

Він запевнив, що Берлін й надалі підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно».

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«Я знаю, що багато громадян бояться ескалації. Цей страх зрозумілий. Нещодавно батько двох маленьких синів запитав мене на зборах громади, коли закінчиться війна, бо він не хоче, щоб його діти йшли на війну», - зауважив політик.

Шольц не виключає діалогу з Путіним

Востаннє Олаф Шольц говорив з Володимиром Путіним телефоном в грудні 2022 року.

Канцлер не виключає контактів з очільником Кремля у майбутньому.

Однак, зазначає - сенс говорити з Путіним буде тоді, «коли прийде час».

«У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська», - пояснив Шольц.

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Канцлер вважає, що такі розмови корисні, коли є можливість змінити ситуацію.

«Зараз російська війна говорить проти цього. У мене було кілька розмов з Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому. З ініціативи українського уряду є дипломатичні зусилля на рівні радників з національної безпеки, куди входять і країни глобального півдня - це важливо», – зазначив він.

У червні у Швейцарії відбудеться Саміт миру

Саміт миру пройде 15 та 16 червня у Швейцарії. На дводенній конференції обговорять війну в Україні.

Скільки країн візьме участь в саміті - поки що невідомо. Очікується, що запрошення отримають 80-100 держав.

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Цього тижня президент Володимир Зеленський обговорив підготовку до першого Глобального саміту миру з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

«Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі», - зазначив Володимир Зеленський.

Раніше на Банковій повідомили, що Росія не братиме участь у першому саміті.

Київ розраховує, що країни зможуть підготувати документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. Потім цей документ планують представити Москві.