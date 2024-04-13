«Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень», - повідомили в МВС.

Армія РФ вдарила по автівці прицільно.

За даними МВС, за кермом був мешканець Новгород-Сіверського.

Загинув водій, який віз продукти місцевим жителям.

Трагедія сталася в одному із прикордонних районів.

Російські війська розстріляли автомобіль на Чернігівщині.

Крім обстрілів, у прикордонних регіонах є загроза ДРГ

Українське прикордоння постійно потерпає від російських обстрілів.

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Крім ударів, росіяни намагаються використовувати там свої диверсійно-розвідувальні групи.

Найбільше спроб прориву диверсантів прикордонники фіксують на Сумщині.

У січні російська ДРГ розстріляла брата і сестру у прикордонні області.

У прикордонних районах діє обмеження на пересування мирних жителів.

Зокрема, посилення контролю за переміщенням цивільних встановили у 5-кілометровій зоні біля кордону Чернігівської області.

Під ударами також Харківщина. За добу росіяни обстріляли 20 населених пунктів регіону.

У Куп'янську окупанти атакували житлові будинки. Постраждало двоє людей. Одного з них врятували з-під завалів.