Російські війська розстріляли автомобіль на Чернігівщині.
Трагедія сталася в одному із прикордонних районів.
Загинув водій, який віз продукти місцевим жителям.
Розстріл автомобіля з продуктами: що відомо
За даними МВС, за кермом був мешканець Новгород-Сіверського.
Армія РФ вдарила по автівці прицільно.
«Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень», - повідомили в МВС.
Крім обстрілів, у прикордонних регіонах є загроза ДРГ
Українське прикордоння постійно потерпає від російських обстрілів.
Крім ударів, росіяни намагаються використовувати там свої диверсійно-розвідувальні групи.
Найбільше спроб прориву диверсантів прикордонники фіксують на Сумщині.
У січні російська ДРГ розстріляла брата і сестру у прикордонні області.
У прикордонних районах діє обмеження на пересування мирних жителів.
Зокрема, посилення контролю за переміщенням цивільних встановили у 5-кілометровій зоні біля кордону Чернігівської області.
Під ударами також Харківщина. За добу росіяни обстріляли 20 населених пунктів регіону.
У Куп'янську окупанти атакували житлові будинки. Постраждало двоє людей. Одного з них врятували з-під завалів.
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