Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту від російських обстрілів.
Про це повідомили в Міністерстві оборони ФРН.
Patriot мають терміново передати Києву
«Німеччина негайно передасть Україні ще одну вогневу одиницю Patriot для відбиття російських авіаударів. Він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються», - йдеться у дописі Міноборони Німеччини.
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус пояснив, що таке рішення ухвалили через збільшення російських обстрілів.
Він зауважив, що російський терор з повітря продовжується і загрожує життю людей, інфраструктурі та боєздатності ЗСУ.
Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigungssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRd— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 13, 2024
Зеленський подякував Шольцу за Patriot
Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу системи Patriot.
Глава держави поговорив з німецьким політиком телефоном.
«Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО», - повідомили в офісі президента.
Німеччина шукає Patriot для України
Німеччина як лідер коаліції ППО у форматі «Рамштайн» наразі шукає системи Patriot у третіх країнах.
Міністр закордонних справ України розповів, що зараз Київ веде перемовини про додаткові комплекси протиповітряної оборони.
Йдеться про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP-T.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні швидко не завершиться.
Тому партнерам доведеться ще довго допомагати Києву зброєю.
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