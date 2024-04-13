Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту від російських обстрілів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони ФРН.

Patriot мають терміново передати Києву

«Німеччина негайно передасть Україні ще одну вогневу одиницю Patriot для відбиття російських авіаударів. Він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються», - йдеться у дописі Міноборони Німеччини.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус пояснив, що таке рішення ухвалили через збільшення російських обстрілів.

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Він зауважив, що російський терор з повітря продовжується і загрожує життю людей, інфраструктурі та боєздатності ЗСУ.