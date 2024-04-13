Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту від російських обстрілів. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони ФРН. 

Patriot мають терміново передати Києву

«Німеччина негайно передасть Україні ще одну вогневу одиницю Patriot для відбиття російських авіаударів. Він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються», - йдеться у дописі Міноборони Німеччини. 

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус пояснив, що таке рішення ухвалили через збільшення російських обстрілів. 

Advertisement

Він зауважив, що російський терор з повітря продовжується і загрожує життю людей, інфраструктурі та боєздатності ЗСУ.

Зеленський подякував Шольцу за Patriot

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу системи Patriot.

Глава держави поговорив з німецьким політиком телефоном. 

«Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО», - повідомили в офісі президента. 

Німеччина шукає Patriot для України

Німеччина як лідер коаліції ППО у форматі «Рамштайн» наразі шукає системи Patriot у третіх країнах.

Advertisement

Міністр закордонних справ України розповів, що зараз Київ веде перемовини про додаткові комплекси протиповітряної оборони. 

Йдеться про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї  SAMP-T.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні швидко не завершиться. 

Тому партнерам доведеться ще довго допомагати Києву зброєю. 

 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Новий етап у виробництві зброї: від американських складів до українських заводів
Новий етап у виробництві зброї: від американських складів до українських заводів
Вадим Івченко
2 години тому
Війна в Україні не буде короткою, - Шольц
Війна в Україні не буде короткою, - Шольц
Київ Пост
3 години тому
Чому не можна дозволити Росії перемогти Україну Росія
ПОГЛЯД: Чому не можна дозволити Росії перемогти Україну
Ганс Петтер Мідттун
4 години тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Війна в Україні не буде короткою, - Шольц