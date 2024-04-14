Міністерство оборони України перезапустило електронну систему «Оберіг» та оцифрувало дані чоловіків призовного віку.

Про це розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За його словами, система «Оберіг» забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного субʼєкта.

Вона інтегрована з податковою службою, міністерствами юстиції та освіти, ДПСУ, міграційною службою та Судовою адміністрацією.

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У Міноборони хочуть оцифрувати всі дані, які стосуються мобілізації

На сьогодні оцифровано дані чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, в усіх 24 регіонах України та Києві.

Було зроблено 23 мільйони запитів на оновлення інформації військовозобов'язаних.

У Міноборони зазначили, що більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК.

«Щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянин», - сказав Гаврилюк.

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11 квітня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про мобілізацію.

Замість строкової служби в Україні запроваджується базова військова служба. Вона триватиме п’ять місяців у мирний час та три - у воєнний час.

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Військовозобов’язані, які є обмежено придатними, мають повторно прийти ВЛК протягом 12 місяців. Як і особи, що отримали II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців).

Чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів зобов'язані оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Чоловіки призовного віку повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Військовослужбовці при укладанні першого контракту отримують право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом.

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У законі також прописані покарання для ухилянтів.

Водночас депутати вилучили з законопроєкту положення про демобілізацію військових. Цей документ повинні прописати окремо.

Більш детально Kyiv Post розбирав ухвалений закон тут.