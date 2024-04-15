На тимчасово окупованих територіях Донеччини триває чергова хвиля аудиту промислових підприємств, повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти складають детальні переліки обладнання, яке ще не було розграбоване, але має певну цінність. Згодом, під виглядом металобрухту, це обладнання вивезуть до Росії для подальшого використання у власних цілях.

Раніше окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях провела так звану "націоналізацію" всіх українських підприємств. Це дозволило їм "законно" привласнювати майно цих підприємств. Здебільшого з заводів вивозять металобрухт, який потім транспортують до Росії через порт у Бердянську.

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Розграбування здійснюється підрядниками-колаборантами під наглядом російських військовослужбовців.

За даними українського підпілля, злочинні дії російських окупантів відкинули розвиток окупованих регіонів на десятки років назад. Нині окуповані території Донеччини нагадують часи СРСР кінця 1980-х років – спустошення, безробіття, брак ліків і продуктів.

Що роблять росіяни на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни масово заселяють російських військових або цивільних, які приїхали в міста на заробітки й оселилися в «націоналізованому» житлі місцевих мешканців.

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На тимчасово окупованих територіях через брак комунальників процвітає антисанітарія, оскільки є проблеми з вивозом сміття.

У Росії розпочалась активна підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом направлення їх на оздоровлення та реабілітацію. Йдеться про період літніх канікул.

Раніше ми писали, що до шкіл на ТОТ Херсонщини завезли пропагандистську літературу з Білорусі. Також білоруси мають намір допомогти російській окупаційній владі проводити "уроки патріотизму" на ТОТ.