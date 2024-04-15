Під час позачергового засідання керівної групи "Коаліції дронів" напередодні ухвалили важливі рішення щодо надання Україні військової допомоги, повідомляє Міноборони.

Зокрема, Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger. Своєю чергою, Литва виділить три мільйони євро на виробництво FPV-дронів для України.

Крім того, Нідерланди, Данія та Німеччина підтвердили плани щодо контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на суму 200 мільйонів євро. Німеччина також передасть Україні розвідувальні БПЛА VECTOR 211.

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"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав усіх учасників засідання продовжувати підтримку України, адже війна все ще триває.

Коаліція дронів була створена в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Її співлідерами є Велика Британія та Латвія. До коаліції також увійшли Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

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Що відомо про Коаліцію дронів

Очікується, що в рамках цієї ініціативи Україна отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.

Створення коаліції анонсували ще у січні 2024 року. Тоді з такою ініціативою виступила Латвія. 23 січня до ініціативи приєдналися Швеція та Велика Британія.

У лютому Коаліція дронів офіційно стартувала і почала поступово збільшуватися. 14 лютого Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів.