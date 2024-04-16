Білий дім заявив 15 квітня, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, повідомляє Axios.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила на брифінгу в понеділок, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю не прийматимуть. За її словами, це не допомогло би Ізраїлю та Україні, а затримало б необхідну допомогу.

Натомість вона закликала Палату представників прийняти сенатський законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню обсягом 95 мільярдів доларів.

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Раніше під час брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Білий дім проти окремого законопроєкту, що стосується лише Ізраїлю.

Зазначається також, якщо більшість республіканців проголосують за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, їм знадобиться ще приблизно 80 чи більше голосів демократів.

Після того, як у лютому Білий дім погрожував накласти вето, попереджаючи, що законопроєкт лише для Ізраїлю підірве допомогу Україні, 46 демократів проголосували за законопроєкт, а 14 республіканців проголосували проти.

Допомога США Україні

Палата представників США розгляне пакет з іноземною допомогою цього тижня, розділивши його на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США, заявив 15 квітня спікер нижньої палати Майк Джонсон після закритої конференції республіканців.

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10 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон  назвав "величезною загрозою" для Заходу агресію РФ у Європі та закликав союзників триматися разом та підтримувати Україну, яка протистоїть російській навалі.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів, 60 млрд з яких – для Києва.

 

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