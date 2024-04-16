Служба безпеки України (СБУ) знищила російську радіолокаційну станцію дальньої дії в Брянській області. Ця станція контролювала небо на 700 км вглиб України, розповіли Kyiv Post джерела у спецслужбах.

"У росіян стало менше на один модернізований комплекс "Небо-У", - повідомило нам джерело.

РЛС допомагала російським військам виявляти українські засоби ураження та підтримувала бомбардувальники, які атакують керованими авіаційними бомбами українське прикордоння, додав співрозмовник.

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РЛС вартістю 100 млн доларів уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу. За даними джерел, комплекс "Небо-У" більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

Знищення РЛС "Небо-У" - чому це важливо

Співрозмовник додав, що завдяки ураженню цієї РЛС у російських військ стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України.

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"Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці", - сказав він.

Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили в Бєлгородській області РФ.

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Російська РЛС "Небо-У" - характеристики

Російська трикоординатна РЛС "Небо-У" виявлення та супроводу повітряних об’єктів метрового діапазону є модернізованим варіантом ще радянської РЛС "Небо".

Комплекс був прийнятий на озброєння армії Росії в 1995 році.

За даними розробників, ця РЛС призначена для виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей різних класів – літаків, крилатих і балістичних ракет та інших малорозмірних та малопомітних літальних апаратів на дальності до 600 км і на висоті до 70 км.