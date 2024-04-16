Білий дім пояснив, чому США не будуть допомагати збивати дрони над Україною, як зробили це під час масованої атаки Ірану на Ізраїль. Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістки під час брифінгу.

Кірбі заявив, що це "різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз", не називаючи війною повномасштабну агресію РФ проти України.

Він зазначив, що від початку "конфлікту" в Україні президент Байден чітко висловився, що США не братимуть участі в ньому в бойовій ролі.

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Чому США відмовляються допомагати Україні збивати дрони

Кірбі пояснив, що хоча Білий дім надає Україні інструменти для захисту її повітряного простору, зараз вони не можуть цього зробити, оскільки не мають додаткового фінансування національної безпеки, якого так потребують українці.

Водночас він підкреслив, що Ізраїль та Україна активно борються за свій суверенітет і безпеку, але перебувають у дуже різних "конфліктах".

Більше по темі Трамп підтримує допомогу Україні, але у вигляді кредиту Дональд Трамп вважає, що допомога Україні не може бути «подарунком».

У зв'язку з цим він закликав якомога швидше ухвалити двопартійний законопроєкт, схвалений Сенатом, аби надати необхідну допомогу Ізраїлю та Україні.

Нагадаємо, Білий дім заявив 15 квітня, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.

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Раніше ми повідомляли, що Палата представників Конгресу США розгляне пакет з іноземною допомогою цього тижня, розділивши його на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США. Про це заявив 15 квітня спікер нижньої палати Майк Джонсон.