Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 16 квітня заявив, що Україна подасть запит на проведення засідання Ради Україна-НАТО для обговорення питань захисту повітряного простору, постачання систем протиповітряної оборони та ракет.

«Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна активно працює над тим, щоб зробити перший Глобальний саміт миру в червні результативним. Він подякував лідерам і країнам, які погодилися взяти участь у саміті в Швейцарії, в тому числі канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію.

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Зеленський висловив переконання, що Китай може допомогти в досягненні справедливого миру для України та стабільності в міжнародних відносинах. На його думку, Глобальний саміт миру дає реальний шанс для повноцінного функціонування Статуту ООН та його цілей і принципів.

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Чим важливий Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру – це міжнародна зустріч на рівні лідерів країн-учасниць Української формули миру, яка відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Країна-агресор Росія не братиме в ньому участі.

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Результатом першого саміту буде напрацювання лідерами держав спільного бачення щодо того, як Україна має досягти миру.

Як ми повідомляли раніше, за підсумками двосторонніх перемовин у Берні 15 січня президент України Володимир Зеленський і президентка Швейцарії Віола Амхерд оголосили про старт підготовки до проведення в Швейцарії Глобального саміту миру.

Згодом стало відомо, що Пекін може взяти участь у саміті. Там вважають, що над припиненням бойових дій мають працювати всі сторони, тому пропонують стратегію політичного врегулювання "конфлікту".

Підготовка до проведення в Швейцарії інавгураційного саміту миру триває, там уточнюють деталі щодо місця, дати та учасників.