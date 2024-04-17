На акції проти закону про «іноагентів» біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 17 квітня співробітники правоохоронних органів побили демонстрантів і журналістів. Відповідні кадри учасників подій публікували в соцмережах,  пишуть місцеві ЗМІ.

Від дій спецназу постраждали, зокрема, журналісти онлайн-видань «Публіка», «Табула» і «Апрілі». Кількість постраждалих демонстрантів поки невідома.

Як розповідають мітингувальники, спецназ діяв досить жорстко, переслідував їх на вулицях, прилеглих до парламенту.

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Раніше в МВС заявили, що учасники акції "кидали в поліцейських камені і пляшки", в результаті чого постраждав один співробітник МВС. У відомстві підтвердили використання перцевого спрею для «запобігання незаконним діям».

Обговорення закону про «іноагентів» – законопроєкту «Про прозорість зовнішнього впливу» – продовжиться в парламенті Грузії сьогодні, 17 квітня.

Що відомо про масові протести в Грузії

На вулиці столиці Грузії Тбілісі виходять тисячі людей. Пік протестів припав на вечір 16 квітня. 11 осіб  затримали в адміністративному порядку.

Протести розпочалися 15 квітня після того, як проурядові сили в парламенті змогли "протягти" законопроєкт про "іноагентів" через профільний комітет.

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